Москва, 27 февраля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. В меню сети ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» появился аналог «Биг Мака», который называется «Биг Хит». Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе компании.

Максим Блинов/РИА Новости Мужчина у ресторана «Вкусно — и точка»

«В меню сети «Вкусно — и точка» появились бургеры «Биг Хит» с двумя и «Двойной Биг Хит» с четырьмя котлетами», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что рецептура бургеров разрабатывалась с осени 2022 года. При этом для него был разработан особый соус с одноименным названием.

Также сообщается, что новые позиции доступны для заказа по всей России, включая заказ через мобильное приложение и меню доставки.