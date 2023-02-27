В ресторанах «Вкусно — и точка» появился аналог «Биг Мака»
В ресторанах «Вкусно — и точка» появился аналог «Биг Мака» под названием «Биг Хит»
Москва, 27 февраля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. В меню сети ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» появился аналог «Биг Мака», который называется «Биг Хит». Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе компании.
Максим Блинов/РИА Новости
Мужчина у ресторана «Вкусно — и точка»
«В меню сети «Вкусно — и точка» появились бургеры «Биг Хит» с двумя и «Двойной Биг Хит» с четырьмя котлетами», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что рецептура бургеров разрабатывалась с осени 2022 года. При этом для него был разработан особый соус с одноименным названием.
Также сообщается, что новые позиции доступны для заказа по всей России, включая заказ через мобильное приложение и меню доставки.