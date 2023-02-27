Москва, 27 февраля, 2023, 11:08 — ИА Регнум. России удалось сорвать планы западных стран по международной изоляции. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Сергей Лавров в ходе совещания с главами региональных ведомств.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества», — сказал Лавров, добавив, что мир вступил в эпоху «кардинальных перемен».

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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва развивает всё более тесные и результативные связи с мировым большинством. Он также сообщил об увеличении количества стран, желающих присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

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