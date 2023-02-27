Севастополь, 27 февраля, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Севастополе двух местных жителей, которых заподозрили в передаче спецслужбам Украины сведений о военных объектах в городе. Об этом 27 февраля сообщили в ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что два жителя Севастополя сами предложили спецслужбам Украины покупать у них информацию об объектах Минобороны России, при этом утечка таких данных могла нанести ущерб обороноспособности страны.

Уточняется, что один из задержанных уже передавал сведения по электронной почте, второй, хотя и подтвердил в телефонном разговоре своё сотрудничество со Службой внешней разведки Украины, но передать данные не успел по независящим от него обстоятельствам.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под стражей сроком на два месяца.