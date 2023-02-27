Анкара, 27 февраля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. По предварительным данным, президент Турции Реджеп Эрдоган назовёт точную дату проведения президентских и парламентских выборов 10 или 11 марта. Об этом сообщает близкая к правительству газета Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Согласно опубликованным данным, турецкий лидер и лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, находящий с президентом в предвыборном альянсе, согласны с необходимостью проведения выборов 14 мая.

Уточняется, что эта дата остается на повестке, несмотря на произошедшие в стране землетрясения. Ранее однопартийцы предложили Эрдогану перенести всеобщие выборы, однако глава государства остался непреклонен в данном вопросе.

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Газета отмечает, что президент Турции намерен объявить 14 мая днем выборов, то есть подписать соответствующий указ, если не произойдет никакого форс-мажора.

Издание Sabah поясняет, что, согласно конституции, для объявления даты выборов требуется решение парламента или отдельный указ президента.

Как сообщало ИА REGNUM, твёрдых гарантий по выходу аграрной продукции и аммиака из России на мировые рынки ждут от Запада Турция и ООН.