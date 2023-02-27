Вашингтон, 27 февраля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине превратило страну в новый Афганистан, и это может привести к неконтролируемым разрушительным последствиям как для самих США, так и для Европы. Такое мнение высказал обозреватель портала The American Conservative Питер Ван Бюрен.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Он отметил, что Вашингтон развязал постмодернистский конфликт на территории Украины для того, чтобы выжать из него как можно больше внешнеполитического влияния. Обозреватель сравнил действия Белого дома с поведением в Афганистане и напомнил, что поставки США оружия и финансирования нацелены на то, чтобы затянуть конфликт, который обескровливает весь европейский регион.

Питер Ван Бюрен высказал мнение о том, что в Белом доме рассуждают так: за жизни украинцев и доллары США Запад может положить конец стратегической угрозе Путина для США, при этом не погибнет ни один американец.

«Это не похоже на Ирак или Афганистан. Это постмодерн, нечто новое, чистая битва великих держав, Джексон Поллок в области международных отношений — получение большого внешнеполитического удовольствия при небольших затратах», — считает автор, отметив, что такой подход обернётся против США в более далекой перспективе и вызовет ослабление американских союзников, заполнение чёрного рынка вооружениями из США, а также обернется непредсказуемостью в отношениях Белого Дома, Москвы и столиц европейских государств.

Обозреватель отметил, что США ведет игру на территории Украины ещё и против собственных партнеров.

По мнению автора, всё же главной проблемой Киева остаются не отношения с Москвой, а коррупция, в результате которой поставляемое западное оружие выходит на чёрный рынок, также как это происходило и в Афганистане.

«В случае с Афганистаном реальный страх был связан с тем, что ракеты Stinger, способные сбивать современные самолеты, окажутся в руках террористов. С тех пор США гоняются за этими ракетами по мировым оружейным базарам», — отметил Питер Ван Бюрен.

Как передавало ИА REGNUM, пользователи портала Daily Mail подвергли критике слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы президента России Владимира Путина могут скоро свергнуть. Тем временем в Запорожской области заявили о готовности к решающей битве с ВСУ.