Москва, 27 февраля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В России в начале 2023 года запустили почти вдвое меньше проектов по строительству жилья, чем в аналогичные периоды ранее, отметили опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Владимир Югасов ИА REGNUM Жилой квартал. Москва

Так, по данным единой информсистемы «Наш. Дом. РФ», в январе в стране выдали 192 разрешения на строительство около 2,51 млн кв. метров, что в два раза меньше, чем в 2021–2022 годах.

По данным аналитиков, сильнее всего сокращение числа новых проектов коснулось Сибири, Дальнего Востока и Поволжья.

При этом на рынках Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области наблюдается рост на 6–8 процентов.

Как считает коммерческий директор ГК «Самолет» Кирилл Храпов, сокращение числа новых проектов связано со снижением спроса на новостройки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России подготовил проект, который позволит ограничить рискованные практики ипотечного кредитования, предполагающие завышение стоимости жилья на первичном рынке.

Уточняется, что кредитные организации будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на жильё по договору участия в долевом строительстве.

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