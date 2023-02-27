Вашингтон, 27 февраля, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Власти США допускают возможность пересмотра вопроса о принадлежности Крыма. Об этом 27 февраля заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придём», — сказал Салливан.

Он добавил, что сейчас киевским властям нужно сосредоточиться на краткосрочных задачах, чтобы ВСУ с помощью США получили преимущество на поле боя.

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