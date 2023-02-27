Москва, 27 февраля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Обновленная редакция Концепции внешней политики России может быть одобрена президентом страны Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом 27 февраля заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, открывая совещание с главами региональных ведомств.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, в проекте документа отражены изменения, происходящие в мире.

«Она (концепция. — Прим.) буквально в самое ближайшее время должна быть одобрена президентом, мы на это рассчитываем», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирские авиаперевозки между Китаем и Россией могут сократиться на 60–70% в сравнении с допандемийным уровнем.