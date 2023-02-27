Одесса, Украина, 27 февраля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. В Одессе пропали свет и вода, сообщает 27 февраля местное издание «Думская».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свет

«Читатели из многих районов города сообщают, что у них пропали свет и вода», — пишет издание.

Кроме того, сообщают читатели, в городе не работают светофоры.

Напомним, 27 февраля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Одесса является законной целью для освобождения от «нацистских оккупантов».

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