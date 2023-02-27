Лондон, 27 февраля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Европейский союз вооружает Киев на деньги, которые могли пойти на поддержку французских фермеров и строительство автомагистрали в Польше. Об этом пишет британская деловая газета Financial Times со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По его словам, предложение покупать вооружение для киевского режима после начала специальной операции на территории Украины страны Европы встретили со скептицизмом, но в итоге «это табу» было нарушено.

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«Послушайте, вы согласны использовать Европейский фонд мира для вооружения Украины? И тишина», — сказал Боррель, вспоминая события прошлого года.

Глава европейской дипломатии сообщил, что спросил у представителей стран союза, заключается ли проблема в том, что речь идет о летальном оружии. Он призвал представителей западных стран объяснить своё молчание, подчеркнув, что летательное оружие не предоставляется по причине отсутствия войны.

«А если есть война, то им нужно летальное оружие, разве нет», — заявил тогда Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна предоставить гарантии соблюдения прав национальных меньшинств, если хочет вступить в Европейский союз.