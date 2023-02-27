Лондон, 27 февраля, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Пользователи портала Daily Mail подвергли критике слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы президента России Владимира Путина могут скоро свергнуть.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Читатели британского издания пишут, что такими заявлениями Зеленский описывает своё недалёкое будущее.

Один из пользователей напомнил, что 11 месяцев говорилось о том, что якобы российская армия скоро останется без оружия, еды и она замёрзнет. «Зеленский может только врать», — отметил читатель.

Другой читатель отметил, что вероятнее всего в скором времени не будет самого Зеленского, а его режим потерпит поражение. Пользователь также напомнил, что Зеленский угнетал русскоязычных жителей Донбасса на протяжении десятилетия, в результате десятки тысяч мирных жителей погибли от обстрелов ВСУ.

«Он напал на своих собственных соотечественников, что совершенно непростительно», — отметил один из читателей.

При этом другой пользователь согласился с тем, что Зеленский описывает свою судьбу.

Читатели высказали мнение о то, что Зеленский не является борцом за свободу, на Украине подавляют оппозиционные мнения, запрещают церкви, профсоюзы и телеканалы, которые оспаривают его власть.

«Украина — продукт западного вмешательства, она сломана и лишена настоящего лидера», — пишут пользователи.

Люди подметили, что Зеленский и некоторые СМИ на протяжении года сообщают о здоровье российского лидера, переворотах, что начинает сильно надоедать.

«Зеленский должен сосредоточиться на переговорах и прекратить истребление людей», — считает один из пользователей.

Люди также уверены, что Вашингтон будет пытаться помешать Зеленскому вести переговоры, но пришло время стать государственным лицом, а не оставаться марионеткой.

Как передавало ИА REGNUM, из 20 тысяч польских наёмников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ против российских войск, погибли уже 2,5 тысячи человек.