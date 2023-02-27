Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского после его слов о Путине
Лондон, 27 февраля, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Пользователи портала Daily Mail подвергли критике слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы президента России Владимира Путина могут скоро свергнуть.
Читатели британского издания пишут, что такими заявлениями Зеленский описывает своё недалёкое будущее.
Один из пользователей напомнил, что 11 месяцев говорилось о том, что якобы российская армия скоро останется без оружия, еды и она замёрзнет. «Зеленский может только врать», — отметил читатель.
Другой читатель отметил, что вероятнее всего в скором времени не будет самого Зеленского, а его режим потерпит поражение. Пользователь также напомнил, что Зеленский угнетал русскоязычных жителей Донбасса на протяжении десятилетия, в результате десятки тысяч мирных жителей погибли от обстрелов ВСУ.
«Он напал на своих собственных соотечественников, что совершенно непростительно», — отметил один из читателей.
При этом другой пользователь согласился с тем, что Зеленский описывает свою судьбу.
Читатели высказали мнение о то, что Зеленский не является борцом за свободу, на Украине подавляют оппозиционные мнения, запрещают церкви, профсоюзы и телеканалы, которые оспаривают его власть.
«Украина — продукт западного вмешательства, она сломана и лишена настоящего лидера», — пишут пользователи.
Люди подметили, что Зеленский и некоторые СМИ на протяжении года сообщают о здоровье российского лидера, переворотах, что начинает сильно надоедать.
«Зеленский должен сосредоточиться на переговорах и прекратить истребление людей», — считает один из пользователей.
Люди также уверены, что Вашингтон будет пытаться помешать Зеленскому вести переговоры, но пришло время стать государственным лицом, а не оставаться марионеткой.
Как передавало ИА REGNUM, из 20 тысяч польских наёмников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ против российских войск, погибли уже 2,5 тысячи человек.