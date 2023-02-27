Москва, 27 февраля, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Российский модернизированный атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вернется в боевой состав ВМФ России в 2024 году, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Семен Майстерман/ИТАР-ТАСС Тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов»

«Мы ожидаем выход «Адмирала Нахимова» в 2024 году. На него уже начали подавать электричество с берега, думаю, через полгода он будет готов к заселению экипажа», — сказал он РИА Новости.

Напомним, крейсер «Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года, при этом ремонтные работы были начаты реально в 2013 году. После обновления он должен стать самым мощным надводным кораблем ВМФ РФ, его планируется оснастить десятью универсальными корабельными стрельбовыми комплексами на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс» каждый, а затем корабль получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».