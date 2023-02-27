Киев, 27 февраля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский снял генерал-майора Эдуарда Москалёва с поста командующего так называемой операцией объединённых сил (ООС). Указ опубликован на сайте офиса Зеленского 26 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

О причинах такого решения не сообщается.

Напомним, Москалёв был назначен командующим силовой операцией Украины в Донбассе в марте 2022 года. На этом посту он сменил генерал-лейтенанта Александра Павлюка.