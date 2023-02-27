На 72-м году жизни умер политолог и публицист Глеб Павловский

Москва, , 10:10 — REGNUM Российский политолог Глеб Павловский умер в ночь на 27 февраля, сообщает газета «Ведомости».

Российский политолог Глеб Павловский © Антон Денисов/РИА Новости

Издание ссылается на слова друга политолога, заведующего кафедрой местного самоуправления ВШЭ Симона Кордонского.

По данным издания «Новые Известия», у 71-летнего Павловского диагностировали инсульт и онкологическое заболевание в декабре 2022 года, его состояние называлось критическим. Уточняется, что последние дни политолог провёл в хосписе.

Глеб Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе. Являлся публицистом и советским диссидентом, основал «Фонд эффективной политики».