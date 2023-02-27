Вашингтон, 27 февраля, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Польский корпус наёмников в составе украинских войск потерял свыше двух тысяч человек в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Там уже 20 тыс. военнослужащих из Польши, сражающихся за Украину. Около 2500 из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не в Польше, а на Украине», — сказал офицер.

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Ранее вице-премьер Польши, министр обороны Мариуш Блащак заявил, что правительство Польши не считает проблемой наличие польских наёмников на территории Украины.

7 февраля помощник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что украинские боевики в Угледаре расстреляли группу польских наёмников.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 военнослужащих ВСУ ликвидировали российские артиллеристы ночью, нанеся удар по стоянке техники украинских войск под Херсоном.