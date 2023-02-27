В Минтрансе ожидают снижения пассажирских авиаперевозок между Россией и КНР
Москва, 27 февраля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Пассажирские авиаперевозки между Китаем и Россией могут сократиться на 60–70% в сравнении с допандемийным уровнем. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо замглавы Минтранса Валентина Иванова, которое было отправлено главе общественной организации «Опора России» Александру Калинину.
По информации холдинга, в 2019 году компании России перевезли на авиарейсах между Россией и Китаем порядка трех млн пассажиров. По данному показателю Китай входил в десятку наиболее популярных стран для авиакомпаний России.
Согласно прогнозу Иванова, пассажиропоток на данном направлении в текущем году может уменьшиться до 0,9–1,2 млн пассажиров. Он считает, что уменьшение трафика между Китаем и Россией обусловлено отсутствием гарантий от Пекина о том, что руководство Китая не будет задерживать воздушные суда по требованию третьих стран в результате санкций Запада, а также запретом на полеты в Китай самолётов с двойной регистрацией.
Издание приводит слова вице-президента «Опоры России» Глеба Киндера, который сообщил, что в случае доступного авиасообщения пассажиропоток между Россией и Китаем может составить пять млн человек.