Москва, 27 февраля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Пассажирские авиаперевозки между Китаем и Россией могут сократиться на 60–70% в сравнении с допандемийным уровнем. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо замглавы Минтранса Валентина Иванова, которое было отправлено главе общественной организации «Опора России» Александру Калинину.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

По информации холдинга, в 2019 году компании России перевезли на авиарейсах между Россией и Китаем порядка трех млн пассажиров. По данному показателю Китай входил в десятку наиболее популярных стран для авиакомпаний России.

Согласно прогнозу Иванова, пассажиропоток на данном направлении в текущем году может уменьшиться до 0,9–1,2 млн пассажиров. Он считает, что уменьшение трафика между Китаем и Россией обусловлено отсутствием гарантий от Пекина о том, что руководство Китая не будет задерживать воздушные суда по требованию третьих стран в результате санкций Запада, а также запретом на полеты в Китай самолётов с двойной регистрацией.

Издание приводит слова вице-президента «Опоры России» Глеба Киндера, который сообщил, что в случае доступного авиасообщения пассажиропоток между Россией и Китаем может составить пять млн человек.