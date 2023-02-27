Москва, 27 февраля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Банк «Уралсиб», попавший под санкции со стороны США, приостановил валютные переводы для физических и юридических лиц. Об этом сообщил 27 февраля представитель финансовой организации.

Илья Питалев/РИА Новости Банк «Уралсиб»

Он уточнил, что с 27 февраля банк временно не осуществляет исходящие платежи для клиентов в валютах США, Великобритании, Дании, Японии, Швеции, Канады, Норвегии, Австралии и Швейцарии.

«Мы также просим не осуществлять переводов в банк в указанных валютах», — сообщил собеседник ТАСС.

Представитель банка добавил, что для клиентов — юридических лиц по указанным валютам временно приостановили конверсию.

У клиентов, находящихся за рубежом, платёжная система Union Pay приостановила действие карт. Клиентам, находящимся в России, все сервисы банка, исключая операции по ряду валют, доступны без ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, «Уралсиб» оказался в числе 11 российских банков, включённых в чёрный список американского минфина в конце февраля. Туда попали также Московский кредитный банк (МКБ), банки «Санкт-Петербург» и «Зенит». Новые санкции Вашингтон ввёл в отношении 22 физических и 83 юридических лиц. Кроме того, новые санкции против России, затронувшие 92 физических и юридических лица, ввела Великобритания.

Читайте также: Новые санкции Великобритании против России коснулись 92 лиц