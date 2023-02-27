Мелитополь, 27 февраля, 2023, 09:54 — ИА Регнум. В случае наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении, потери режима Зеленского станут невосполнимыми, считает председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В беседе с РИА Новости он пояснил, что речь идет о решающей битве специальной военной операции, которую продавливает Запад. По мнению общественного деятеля Рогова, наши военные готовы защитить границы России от готовящейся агрессии и переломить хребет этому режиму.

О подготовке киевскими военными контрнаступления 24 февраля заявил министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, при поддержке коалиции из 54 стран Украина получит больше оружия и бронетехники и сможет наносить удары сильнее и на большем расстоянии, в воздухе, на суше, на море и в киберпространстве.

Готовность к контрнаступлению ВСУ и защите всеми возможными средствами Энергодара подтвердил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий:

«Мы готовы к тому, чтобы встретить врага во всеоружии, и мы готовы к контрнаступлению. Мы ждём команды высшего военного руководства».

В случае попытки наступления ВСУ жестоким испытанием для вооружённых формирований Украины окажутся фортификационные и инженерные сооружения РФ на передовой. Такое мнение 26 февраля высказал американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для издания 19Fortyfive.

Любопытен также прогноз по поводу исхода СВО, обнародованный 27 февраля советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком: «Если Украина не уничтожит Россию, то погибнет в течение трёх лет».

Напомним, специальная военная операция (СВО) продолжается уже 369-й день. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области образовали четыре новых субъекта России. Договоры с главами регионов осенью 2022 года подписал президент страны Владимир Путин.

О том, что решающее сражение, в котором ВСУ будут разбиты, может последовать за продвижением украинских войск на южном направлении, известил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, планы противника хорошо известны российской стороне.

Читайте также: В Запорожской области заявили о готовности к решающей битве с ВСУ