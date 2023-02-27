Вашингтон, 27 февраля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Запуск корабля Crew Dragon c экипажем миссии Crew-6, в состав которого входит российский космонавт Андрей Федяев, не состоялся в назначенное время. Об этом сообщает 27 февраля Роскосмос.

Илья Питалев/ РИА Новости Российский космонавт Андрей Федяев

NASA отложила запуск пилотируемого корабля к Международной космической станции (МКС) по техническим причинам, говорится в сообщении Роскосмоса в телеграм-канале.

Запуск был намечен на утро 27 февраля. Ракета-носитель Falcon 9 должна была стартовать с мыса Канаверал в штате Флорида, США. Федяева включили в состав основного экипажа, его дублёром назначили космонавта Константина Борисова.