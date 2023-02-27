ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Донецк, 27 февраля, 2023, 09:49 — ИА Регнум. ВСУ за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 27 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Отмечается, что на донецком направлении ВСУ совершили 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, ударного БПЛА, на горловском — шесть обстрелов из артиллерии 155 мм.
Всего ВСУ выпустили за сутки 119 единиц различных боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, пять мирных жителей, включая одного подростка, пострадали в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР. Повреждения получили три домостроения в Петровском районе Донецка.
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