Ташкент, 27 февраля, 2023, 09:50 — ИА Регнум. После введения Польшей запрета на движение автотранспорта через белорусско-польскую границу руководство Узбекистана ведёт переговоры по вопросу обеспечения транзита своих грузовиков через Литву. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

По её информации, сейчас идут переговоры по обеспечению беспрепятственного движения грузовиков национальных перевозчиков Узбекистана через пограничные пункты Литвы.

Сотрудники пресс-службы просят перевозчиков учитывать данную ситуацию.

Как передавало ИА REGNUM, Польша закрыла свои пункты пропуска грузовых автомобилей, оставив в работе лишь один. Из-за этого на въезде в Белоруссию образовались очереди фур. В Литве заявили, что не могут оперативно их ликвидировать или уменьшить.