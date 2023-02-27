Херсон, 27 февраля, 2023, 09:43 — ИА Регнум. 12 военнослужащих ВСУ ликвидировали российские артиллеристы ночью, нанеся удар по стоянке техники украинских войск под Херсоном. Об этом 27 февраля пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По информации агентства, российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники одного из подразделений ВСУ, которая располагалась около населенного пункта Томина Балка.

Уточняется, что в результате были уничтожены шесть автотранспортных средств, ликвидированы 12 военных ВСУ, шесть военнослужащих ВСУ получили ранения.

Отмечается, что минувшей ночью Вооружённые силы России около села Томарино в Херсонской области уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с экипажем из пяти человек и боекомплектом.