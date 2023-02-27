Мелитополь, 27 февраля, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Главная битва в ходе спецоперации может произойти на южном направлении, она станет фатальной для ВСУ и киевского режима. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, Запад продавливает сценарий с весенним контрнаступлением украинских войск на юге. Речь идёт о попытке «вбить клин в российский фронт» между Крымом и материковой частью России, однако российским военным этот план хорошо известен.

«Если режим Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков и эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму», — заявил РИА Новости Рогов.

Это значит, что главная, решающая битва спецоперации, добавил он, может произойти в Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов предупредил, что ВСУ могут попытаться пойти в наступление на южном направлении в конце марта.