Москва, 27 февраля, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Порядка 20 военнослужащих ВСУ было ликвидировано в ходе совместной боевой работы разведывательных подразделений и расчетов буксируемых гаубиц Д-30 Воздушно-десантных войск России. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По её информации, во время разведывательно-поисковых действий разведчиками-десантниками был обнаружен взводный опорный пункт, в котором засели украинские националисты. Российские военнослужащие незамедлительно передали координаты в пункт управления артиллерией для их ликвидации.

«Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях», — сообщает пресс-служба, добавив, что от получения цели до проведения выстрела бойцы затратили не более двух минут, после этого десантники осуществили корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения врагу.

Уточняется, что в результате было ликвидировано порядка 20 военнослужащих ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, по словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ пытались контратаковать под Кременной, пренебрегая потерями.