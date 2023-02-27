Москва, 27 февраля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Личный состав сил спецопераций доказал верность присяге в зоне специальной военной операции, заявил 27 февраля президент России Владимир Путин в своем поздравлении военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в поздравлении ко Дню защитника Отечества Путин заявил, что основой для совершенствования боевой подготовки в армии должны стать те солдаты, сержанты и офицеры, которые проявили себя «наилучшим образом» в боях на передовой.

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