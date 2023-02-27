Москва, 27 февраля, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Россия на переговорах по продлению зерновой сделки показывает конструктивный подход и рассчитывает на беспрепятственный выход своей продукции на мировые рынки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Срок действия зерновой сделки заканчивается 18 марта. Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васько заявил, что Киев намерен продлить данный договор ещё как минимум на один год, включив больше портов Украины.

По словам источника, позиция России на переговорах по продлению зерновой сделки является вполне конструктивной. Он также отметил, что выход аммиака и агропродукции российского производства на мировые рынки является единственным сложным моментом на этом этапе переговоров.

По словам собеседника, Россия рассчитывает на выход своей продукции на рынки, ссылаясь на соответствующие пункты соглашения.

«Поэтому необходимо устранить все сложные моменты, над чем мы соответственно работаем», — приводит агентство его слова.

Как передавало ИА REGNUM, Турция и ООН ждут от Запада твёрдых гарантий по выходу аграрной продукции и аммиака из России на мировые рынки. Вашингтон также выступает за продление и расширение зерновой сделки. Пекин считает, что необходимо продолжить «зерновую сделку».