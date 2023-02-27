Москва, 27 февраля, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций поздравил с профессиональным праздником президент РФ Владимир Путин. Видеообращение главы государства опубликовано 27 февраля на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Вас по праву считают гордостью российской армии», — заявил Путин.

Он отметил высочайший уровень подготовки, эффективность, большой опыт военнослужащих, уникальную школу воинского мастерства, основанную на героических традициях советского спецназа.

По словам президента, те, кто выбрал путь доблести и мужества, доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции России на Украине. Военнослужащие Сил спецопераций до конца выполняют полученный приказ, прикрывают собой товарищей, спасают женщин, детей и стариков, защищают Родину от неонацистской угрозы.