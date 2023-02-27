Москва, 27 февраля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. На образовательной платформе «Учи. ру» 1 марта стартует онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников с 1 по 9 классы.

Предприниматель

С каждым годом интерес к данному мероприятию, которое помогает молодежи разумно распоряжаться карманными деньгами, планировать покупки и уберечься от мошенников, растет: в 2021 году участниками стали более 800 тысяч детей, а в 2022-м — уже более 1,6 млн. Впервые в олимпиаду, проводимую при содействии Банка России, Минфина, Минэкономразвития в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», включены задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели — накопить деньги на подарок.

Школьникам также предложат попробовать себя в роли предпринимателей: открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис. По итогам каждого этапа предусмотрена обратная связь — участники смогут понять, какое решение наиболее эффективно.

«Умение грамотно распоряжаться деньгами остается одним из ключевых навыков для комфортной жизни любого человека. Интерактивный формат олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству — эффективный инструмент для приобретения необходимых знаний и вовлечения детей в изучение тем о правильном взаимодействии с деньгами», — поделился генеральный директор образовательной платформы «Учи. ру» Илья Паршин. По его словам, решая задания, которые представляют собой близкие к реальной жизни ситуации, участники получают представление о том, как развивать свой бизнес, как ставить финансовые цели, какие существуют способы вложения средств.

Олимпиаду откроет онлайн-урок руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты «Как не потеряться в мире финансов и достичь своей цели: пять правил». Трансляция пройдет 1 марта в 9:30 по московскому времени при поддержке социальной сети «ВКонтакте»: в сообществе регулятора можно будет задать вопросы спикеру. Присоединиться к уроку можно будет и в личных кабинетах учеников 6-11 классов и учителей на «Учи. ру».

«Олимпиада — это не столько соревнование по финансовой грамотности, сколько получение новых знаний и советов — об удобных онлайн-переводах, способах сбережений, о том, как не купить кота в мешке и не попасться, если звонят мошенники. Важно, что ее участники смогут делиться этими знаниями и со своей семьей», — отметил Михаил Мамута.

Олимпиада завершится 31 марта. Участники и победители получат дипломы, сертификаты и грамоты, которые будут размещены в их личных кабинетах. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте finance. uchi.ru или войти с логином и паролем от «Учи. ру».

«Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» школьники уже с 14 лет могут получить грант на развитие своего дела, а также пройти обучение и понять, как начать свой бизнес. Первые шаги на этом пути как раз можно сделать с помощью олимпиады», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. По её словам, олимпиада помогает освоить принципы финансовой грамотности и понять, как работает тот или иной инструмент на конкретных примерах из жизни, не заучивая правильные формулировки ответов на общие теоретические вопросы.

«Задания составлены с учетом ситуаций, с которыми сталкиваются ребята разных возрастов. Такой подход позволяет обрести уверенность и преодолеть психологические барьеры, в том числе, возникающие перед запуском реального стартапа», — пояснила София Малявина.

Сайт «Мой бизнес» В Новосибирской области выращивают социальных предпринимателей с нуля благодаря нацпроекту

Так, в Алтайском крае стартовый тренинг «Бизнес-план для социального контракта» познакомил с основами предпринимательства 33 потенциальных и действующих предпринимателей, а также самозанятых. Участники познакомились со структурой бизнес-плана, рассмотрели базовые понятия финансового планирования и просчитали финансово-экономические показатели своих бизнес-проектов, рассчитали необходимый объём инвестиций. Среди представленных идей: бьюти-индустрия, спортивный центр, косметический салон, массажный кабинет, груминг, производство сувениров, услуги дополнительного образования для детей, сантехнические услуги и другие.

Завершив расчёты, каждый из участников смог наглядно увидеть планируемые результаты будущей предпринимательской деятельности, дать оценку своим планам и своей готовности к созданию бизнеса.

«Огромное спасибо организаторам мероприятия. Очень содержательно, ёмко и полезно», — поделился впечатлениями Максим Косов, будущий предприниматель, планирующий открыть столярную мастерскую.

«Очень много полезных знаний, которые пригодятся в практической деятельности», — отметила Екатерина Вольнова — начинающий предприниматель, владелица магазина цветов, домашнего текстиля и декора.

Сайт «Мой бизнес» Иркутянка Валентина Петрова

В свои 19 лет иркутянка Валентина Петрова путешествия переформатировала в любимую работу, она создает авторские туры и выигрывает гранты на их развитие.

«Год назад Центр «Мой бизнес» организовал для начинающих предпринимателей «Туракселератор», где я представила идею авторских индивидуальных туров на Байкал. Меня научили технологии оформления идеи в проект, дали подсказки, как дополнительно привлечь финансирование для его реализации», — рассказала Валентина. По её словам, благодаря «Туракселератору» было создано два проекта по теме туризма. На молодежном форуме «Байкал» они победили в конкурсе на предоставление гранта из областного бюджета.

«В Центре «Мой бизнес» проходит много очных и онлайн-семинаров — большинство образовательных услуг можно получить бесплатно. Я знаю, когда дорасту до своего ИП или ООО, то смогу получить соответствующий комплекс мер поддержки для развития бизнеса и для себя как предпринимателя», — пояснила начинающий предприниматель Валентина Петрова.

Как сообщало ИА REGNUM, цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Благодаря нацпроекту устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.