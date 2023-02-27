Череповец, Вологодская область, 27 февраля, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Женщина, управлявшая автомобилем Porsche Macan, сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Череповце, сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ЧП произошло днём 26 февраля на улице Батюшкова. Школьница переходила дорогу вместе с 65-летним дедушкой. Первый автомобиль остановился, чтобы пропустить пешеходов, однако двигавшаяся по второй полосе зелёная иномарка не успела затормозить и сбила девочку.

Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал Shot. На кадрах видно, как ребёнок упал, сбитый автомобилем. Porsche Macan остановился, к девочке подбежала женщина-водитель. По данным канала, это была 28-летняя Яна Вовченко-Александрова, жена нападающего из хоккейного клуба «Северсталь» (КХЛ) Даниила Вовченко.

Обстоятельства ДТП выясняются. Девочка получила ушибы. После осмотра в больнице её отпустили домой.