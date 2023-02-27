Белгород, 27 февраля, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что он чувствует себя намного лучше, но медики пока не отпускают его домой. Об этом 27 февраля он написал в своем телеграм-канале.

Таисия Лисковец/РИА Новости Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

«Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить», — написал глава региона.

Напомним, 24 февраля Гладков написал, что приболел, но ничего критичного у него не обнаружено, при этом он находится под присмотром врачей. Также он надеялся, что его отпустят домой «сегодня-завтра».