Киев, 27 февраля, 2023, 08:52 — ИА Регнум. В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения о воздушных тревогах минцифры страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, тревога звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. После объявления воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. По предварительным данным, взрывы раздались в левобережной части города, в районе Позняков.