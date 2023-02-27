ДНР, 27 февраля, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Источники воды в Артёмовске в скором времени могут быть заражены из-за попадания в водоёмы большого количества канализационных масс, а также подтопления мест с погибшими животными и зданий, в которые свозились тела погибших военных ВСУ. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

РИА Новости Артёмовск

«В грунтовые воды попадает большое количество канализационных фекалий, подтоплены места с погибшими животными, а также заваленные строения и места с неэвакуированными трупами украинских военнослужащих», — приводит РИА Новости его слова.

Марочко добавил, что в скором времени источники питьевой воды могут быть заражены и это может привезти к массовым отравлениям и серьёзным кишечным заболеваниям.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Марочко отметил, что впервые за долгое время в районе Кременной в Луганской Народной Республике ВСУ предприняли неудачную попытку контратаковать наступающие силы Вооружённых сил России.

А советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что гражданское население на подконтрольной Киеву части Артёмовска почти полностью лишено возможности получать медицинскую помощь.