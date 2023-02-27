Сеул, 27 февраля, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Национальное собрание Южной Кореи проведёт голосование по запросу властей о даче согласия на арест лидера оппозиции Ли Чжэ Мёна, сообщает 27 февраля агентство «Рёнхап».

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Оппозиционная Демократическая партия, которая имеет в парламенте 169 мест из 299, осудила попытку арестовать Ли Чжэ Мёна, назвав её политической местью президента Юн Сок Ёля своему сопернику на президентских выборах, и пообещала отклонить запрос прокуратуры.

«Мы заблокируем ходатайство о согласии на арест. Демократическая партия остановит тиранию режима диктатуры судебного преследования Юн Сок Ёля и предотвратит регресс истории», — заявил лидер фракции Демократической партии Пак Хон Гын.

Ранее прокуратура запросила согласие на арест Ли Чжэ Мёна в связи с обвинениями в коррупции и взяточничестве, возникшими во время его пребывания с 2010 по 2018 год на посту мэра города Соннам. Это стало первым случаем, когда запрашивался ордер на арест главы крупнейшей оппозиционной партии страны.

Ли Чжэ Мён заявил о своей невиновности, отвергнув все обвинения против него как сфабрикованные.

Правящая партия «Сила народа» призвала Ли Чжэ Мёна отказаться от депутатского иммунитета на арест и явиться на судебное слушание по его делу.

Напомним, что Южную Корею регулярно сотрясают громкие коррупционные скандалы.