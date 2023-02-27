Луганск, 27 февраля, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, автобусами возят из Харьковской области в ЛНР и обратно, так как постоянно находиться в окопах они не желают. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 27 февраля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Ссылаясь на собственные источники, он рассказал о «своеобразных ротационных мероприятиях» для иностранцев. Жить в окопах они отказываются, требуя для себя «нормальных бытовых условий», возможности посещать супермаркеты и пользоваться услугами женщин лёгкого поведения.

«С Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении отмечены регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наёмниками», — написал Марочко.

20 февраля Марочко сообщил о переброске польских наёмников, действующих на стороне ВСУ, к городу Кременная в ЛНР. В числе наёмников, отмечал он, есть и женщины.