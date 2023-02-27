Великий Новгород, 27 февраля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. В Новгородской области движение на автодороге М-11, где произошло массовое ДТП, запущено по двум полосам. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба государственной компании «Автодор» в своём телеграм-канале.

ОГИБДД МО МВД России «Новгородский»/ТАСС ДТП в Новгородскй области

По её информации, ночью на 504-м км сотрудники дорожной службы запустили движение по временной схеме: по одной полосе в каждом направлении.

Отмечается, что они ликвидировали последствия ДТП всю ночь. В результате движение было пущено по обычной схеме. Так, в направлении на Москву сейчас работают две полосы, в Петербург открыто движение по правой полосе, поскольку на левой будут идти работы по монтажу барьерного ограждения, которое разобрали для организации временной схемы движения.

Как передавало ИА REGNUM, в Подмосковье на трассе М-11 «Нева» столкнулись шестнадцать машин.