Москва, 27 февраля, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Вопрос о существовании России, если он встанет всерьез, будет решен не на украинском фронте, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Россия

По его словам, этот вопрос будет решаться в контексте «существования всей человеческой цивилизации».

«И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», — заявил Медведев в интервью «Известиям».

Он добавил, что западные страны сохраняют опасные иллюзии, что могут «похоронить» Россию так же, как СССР.

Вместе с тем любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира или даже больше, заключил зампред Совбеза России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что целью стран коллективного Запада является «победа» над Россией чужими руками, и для этого они, по-видимому, готовы на любые расходы.

Также замглавы Совбеза РФ указал, что Киеву «с барских плеч» было поставлено такое количество оружия, что некоторые оборонные ведомства стран Европы «всерьёз начали сетовать на опустевшие склады», так как им не хватает вооружений для учений и стрельб.

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