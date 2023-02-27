Токио, 27 февраля, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Большая часть японцев не поддерживает идею о снабжении Украины оружием, об этом сообщает издание Nikkei со ссылкой на результаты опроса.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Исследование общественного мнения показало, что 76% японцев не видят необходимости в том, чтобы Токио предоставил оружие Киеву. Поддержали идею о снабжении ВСУ оружием только 16% респондентов.

Вместе с тем 66% опрошенных полагают, что общую поддержку Украины следует усилить.

Опрос проходил 24–26 февраля, число опрошенных и погрешность исследования не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 февраля, что роль Японии в поддержке Киева важная, «очень мощная и позитивная».

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