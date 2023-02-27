Глава МИД Венгрии: поставки оружия Киеву не остановят конфликт
Будапешт, 27 февраля 2023, 08:05 — REGNUM Дальнейшие поставки странами Запада вооружений Киеву не остановят конфликт на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, главной обязанностью международного сообщества сейчас должно быть спасение жизни людей.
Сийярто добавил, что Будапешт призывает к немедленному прекращению огня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто заявил, что Венгрия согласилась с предложениями Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Венгерский политик подтвердил позицию страны, которая по-прежнему выступает за разрешение украинского конфликта исключительно мирным путем и призывает другие страны воздерживаться от эскалации.