Будапешт, , 08:05 — REGNUM Дальнейшие поставки странами Запада вооружений Киеву не остановят конфликт на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ТАСС

По его словам, главной обязанностью международного сообщества сейчас должно быть спасение жизни людей.

«Как вы можете это сделать? Санкциями? Нет. Поставками оружия? Нет. Только миром», — сказал он в интервью РИА Новости.

Сийярто добавил, что Будапешт призывает к немедленному прекращению огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто заявил, что Венгрия согласилась с предложениями Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Венгерский политик подтвердил позицию страны, которая по-прежнему выступает за разрешение украинского конфликта исключительно мирным путем и призывает другие страны воздерживаться от эскалации.