Глава МИД Венгрии: поставки оружия Киеву не остановят конфликт
Будапешт, 27 февраля, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Дальнейшие поставки странами Запада вооружений Киеву не остановят конфликт на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Валерий Шарифулин/ТАСС
Петер Сийярто
По его словам, главной обязанностью международного сообщества сейчас должно быть спасение жизни людей.
«Как вы можете это сделать? Санкциями? Нет. Поставками оружия? Нет. Только миром», — сказал он в интервью РИА Новости.
Сийярто добавил, что Будапешт призывает к немедленному прекращению огня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто заявил, что Венгрия согласилась с предложениями Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Венгерский политик подтвердил позицию страны, которая по-прежнему выступает за разрешение украинского конфликта исключительно мирным путем и призывает другие страны воздерживаться от эскалации.