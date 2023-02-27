В штате Колорадо двое лыжников погибли под лавиной

Денвер, США, , 08:04 — REGNUM Двое лыжников погибли, оказавшись под снегом после схода лавины на юго-западе американского штата Колорадо, 26 февраля передал телеканал ABC News со ссылкой на официальных лиц.

Лавина Simon

Происшествие произошло в горах возле водохранилища Вальесито. Всего с начала зимнего сезона в регионе из-за схода лавин лишились жизни шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля на горнолыжном курорте Гульмарг в Джамму и Кашмире сошла лавина, жертвами которой стали двое туристов.

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