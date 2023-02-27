Марочко: украинская армия пыталась контратаковать под Кременной, не считаясь с потерями

Луганск, , 08:03 — REGNUM Неудачную попытку контратаковать наступающие силы ВС России предприняли украинские войска впервые за долгое время в районе Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В ходе активных боевых действий за истекшую неделю вооруженные формирования Украины понесли большие потери. И, пренебрегая докладами командиров на местах о небоеспособности, вчера вышестоящим военным руководством были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям, которые не увенчались успехом», — указал Марочко.

Как пояснил военный эксперт, командование ВСУ, учитывая оперативную обстановку, избрало тактику глухой обороны. Но при переходе к наступательным действиям украинские войска понесли потери и отошли на ранее занимаемые позиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские войска сорвали атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Кременной.

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