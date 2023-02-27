ООН должна сыграть более значительную роль в расследовании взрывов «Северных потоков» — Сийярто

Будапешт, , 08:05 — REGNUM ООН должна предоставить механизм расследования взрывов, происшедших на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил 27 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

Встреча Сергея Лаврова с Петером Сийярто Министерство иностранных дел РФ

«Я думаю, что ООН должна предоставить механизм для такого рода расследования. Думаю, ООН могла бы стать хорошей площадкой для такого расследования», — сказал глава МИД Венгрии в ответ на вопрос, поддерживает ли Венгрия идею проведения расследования данного инцидента ООН.

Сийярто подчеркнул, что ООН создавалась не как объединение стран-единомышленников, а чтобы служить платформой для общения стран, которые даже считают друг друга врагами. Поэтому, по мнению министра, ООН должна играть в этом вопросе более значительную роль.

»… ООН — это своего рода крайняя инстанция, где представлены все, где может проходить любая дискуссия, потому что все здесь. И под эгидой ООН даже враги могут и должны разговаривать друг с другом. Так что я считаю, что ООН действительно должна сыграть свою роль, потому что в настоящее время это не так», — сказал Сийярто.

Напомним, что Россия требует международного расследования диверсий на газопроводах с участием ООН.

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