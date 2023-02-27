Будапешт, 27 февраля, 2023, 08:05 — ИА Регнум. ООН должна предоставить механизм расследования взрывов, происшедших на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил 27 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

Министерство иностранных дел РФ Встреча Сергея Лаврова с Петером Сийярто

«Я думаю, что ООН должна предоставить механизм для такого рода расследования. Думаю, ООН могла бы стать хорошей площадкой для такого расследования», — сказал глава МИД Венгрии в ответ на вопрос, поддерживает ли Венгрия идею проведения расследования данного инцидента ООН.

Сийярто подчеркнул, что ООН создавалась не как объединение стран-единомышленников, а чтобы служить платформой для общения стран, которые даже считают друг друга врагами. Поэтому, по мнению министра, ООН должна играть в этом вопросе более значительную роль.

Он назвал ООН «крайней инстанцией», где может вестись любая дискуссия, и где даже враги могут и должны разговаривать друг с другом.

Напомним, что Россия требует международного расследования диверсий на газопроводах с участием ООН.