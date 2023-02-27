Агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг банка БРИКС на уровне «АА+»

Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Нового банка развития (НБР) на уровне «АА+» со стабильным прогнозом, сообщается на сайте S&P.

Standard & Poors Global Ratings (S&P) Bigmir.net

НБР был создан странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в июле 2014 года. S&P также подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг банка на уровне «A-1+».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января депутат Госдумы Антон Ткачёв («Новые люди») выразил мнение, что стран БРИКС не будут использовать криптовалюту в качестве общего средства расчета.