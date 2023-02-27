Сеул, 27 февраля, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Разговоры о том, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына станет его наследницей, вести ещё рано. Такое заявление сделал министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се в интервью телеканалу CBS.

M.yinews.cn Ким Чен Ын с армией

Как пояснил южнокорейский представитель, строй в Северной Корее ставит в центр мужчин, а не женщин.

«Даже если Ким Чен Ын начнет сейчас строить структуру преемственности, остаются сомнения, сможет ли женщина возглавить северокорейский режим, который сосредоточен на вооруженных силах», — указал Квон Ён Се.

При этом министр отметил, что на сегодняшний день «нельзя утверждать», есть ли у Ким Чен Ына другие наследники. Информация о старшем сыне, который, предположительно, родился в 2010 году, официально не подтверждена. Поэтому вполне вероятно, что традиция передачи власти в КНДР только по отцовской линии может быть пересмотрена в ситуации, если у Ким Чен Ына нет детей мужского пола.

Стоит отметить, что дочь лидера КНДР Ким Чжу Э уже неоднократно появлялась на публике и даже активно участвовала в церемонии открытия строительства улицы в Пхеньяне. В Сеуле считают, что такая ситуация выглядит «крайне необычно», однако других наследников Ким Чен Ын открыто не показывал.