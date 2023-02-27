Будапешт, 27 февраля, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» следует рассматривать в качестве теракта, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

По его словам, венгерское правительство выступает за всестороннее расследование случившегося. Сийярто также предложил сделать ООН площадкой для изучения всех обстоятельств нападения на объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что власти ФРГ не желают расследовать подрыв «Северных потоков». Он отметил, что немецкое правительство очень сухо отреагировало на расследование американского журналиста Сеймура Херша о нападении на газопроводы.