В Японии набирает обороты коррупционный скандал, связанный с токийской Олимпиадой

Токио, , 07:49 — REGNUM Коррупционный скандал, связанный с проведенными в 2021 году Олимпийскими играми в Токио, продолжает набирать обороты в Японии, сообщает 27 февраля агентство «Киодо Цусин».

Штаб-квартира Dentsu. Токио Tyoron2

Президент и главный исполнительный директор японского рекламного гиганта Dentsu Group Хироси Игараси признался прокурорам в том, что его компания была ответственна за фальсификацию предложений по контрактам на планирование и проведение тестовых мероприятий перед Играми и проведение соревнований во время самих летних Игр.

Прокуратура Токио рассматривает возможность предъявления Dentsu и пяти другим компаниям обвинения в нарушении антимонопольного законодательства уже 28 февраля после получения жалоб от Комиссии по справедливой торговле.

В ходе скандала прокуратура уже арестовала Кодзи Хэмми, бывшего руководителя Dentsu, Ясуо Мори, бывшего исполнительного директора оргкомитета Олимпийских игр в Токио, и двух высокопоставленных чиновников из компаний, выигравших контракты на планирование тестовых мероприятий.

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