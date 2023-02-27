Из компьютерных баз данных ретейла и сервисов доставки утекает больше всего информации

Москва, , 07:30 — REGNUM Лидерами по объёму утекшей информации из баз данных российских компаний в 2022 году стали ретейлеры и сервисы доставки, сообщает 27 февраля РИА Новости, ссылаясь на исследование «Лаборатории Касперского».

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2022 году зафиксировано 168 случаев публикаций значимых баз данных российских компаний. Всего было опубликовано более 2 млрд записей. Это почти 300 млн пользовательских данных, из которых 16% — около 48 млн строк — содержали пароли… Большая часть пользовательских данных (64%) были скомпрометированы в результате атак на крупный бизнес. Лидеры по объему утекшей информации, заявленной в сообщениях на специализированных площадках, — сферы доставки (34%) и ретейла (14%)», — говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».

В публичный доступ могут попасть данные как пользователей, так и сотрудников компаний. Это не только рабочая информация — должность и электронный адрес, но и личная, в том числе номер мобильного телефона и финансовые сведения.

В «Лаборатории Касперского» считают, что утечка данных может затронуть абсолютно любую компанию. По её прогнозу, в следующем году количество утечек данных может вырасти на 20%.

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