Москва, 27 февраля, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Лидерами по объёму утекшей информации из баз данных российских компаний в 2022 году стали ретейлеры и сервисы доставки, сообщает 27 февраля РИА Новости, ссылаясь на исследование «Лаборатории Касперского».

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«В 2022 году зафиксировано 168 случаев публикаций значимых баз данных российских компаний. Всего было опубликовано более 2 млрд записей. Это почти 300 млн пользовательских данных, из которых 16% — около 48 млн строк — содержали пароли… Большая часть пользовательских данных (64%) были скомпрометированы в результате атак на крупный бизнес. Лидеры по объему утекшей информации, заявленной в сообщениях на специализированных площадках, — сферы доставки (34%) и ретейла (14%)», — говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».

В публичный доступ могут попасть данные как пользователей, так и сотрудников компаний. Это не только рабочая информация — должность и электронный адрес, но и личная, в том числе номер мобильного телефона и финансовые сведения.

В «Лаборатории Касперского» считают, что утечка данных может затронуть абсолютно любую компанию. По её прогнозу, в следующем году количество утечек данных может вырасти на 20%.