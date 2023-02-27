Иркутск, 27 февраля, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Пять автомобилей получили повреждения после столкновения с автобусом в центре Иркутска, сообщили 27 февраля в пресс-службе регионального управления по Иркутской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Водитель автобуса не выбрал безопасную скорость в условиях выпавших осадков и допустил столкновение с двигавшимися в попутном направлении автомашинами — всего повреждено пять автомобилей», — сказано в тексте сообщения.

ДТП произошло рано утром. В ходе инцидента никто не пострадал. На место аварии прибыли аварийные комиссары.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля на внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) перед развязкой с Ярославским шоссе столкнулось несколько автомобилей.